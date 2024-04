Gemondenaren vieren koningsdag op voetbalveld

Sportpark De Laat aan de Kaal Hoefsteeg is zaterdag 27 april het epicentrum van koningsdag in Gemonde. Daar kleurt alles die dag oranje. De eerste feestelijkheden vinden al op vrijdag 26 april plaats, in een tent op het terrein van voetbalvereniging Irene.

Net als vorig jaar houdt de voetbalclub op koningsnacht een DJ-Day met discjockeys uit eigen gelederen. Al doet de naam anders voorkomen, het festijn speelt zich ‘s avonds af, vanaf 20.00 uur. Diverse leden van Irene kruipen achter de draaitafel om de bezoekers te entertainen. De voorverkoop aan de bar van de voetbalclub eindigt morgen, dinsdag 23 april. Aan de kassa op de avond zelf kost een ticket dertig euro.

KINDERSPELEN

Een dag later zijn er ‘s ochtends vanaf 09.00 uur kinderspelen in sportpark De Laat. De leerlingen van basisschool Sint-Lambertus zijn hierover per brief geïnformeerd. Er staan luchtkussens en er zijn allerlei sportieve activiteiten. Nieuw dit jaar is een koffiehoek voor de ouders, zodat zij gezellig kunnen bijpraten terwijl hun kroost speelt. De spellenochtend eindigt om en nabij 12.00 uur. Om 12.30 uur begint vervolgens het zes-tegen-zestoernooi van Irene. Hier doen zowel jeugd- als mannen- en vrouwenteams aan mee.