Beginnerscursus bridge bij club in Gemonde

5 minuten geleden

Bridgeclub Gemonde start in september bij voldoende belangstelling een cursus voor beginnende bridgers. Die is op dinsdagmiddag in zaal Kloosterzicht aan de Sint-Lambertusweg 95.

Als er erg veel interesse is, kan er ook een lessenserie op maandagavond plaatsvinden. De complete cursus telt tweemaal twaalf bijeenkomsten. Het eerste deel begint in september, het vervolg in januari. Na de lessen kunnen de deelnemers hun spelvaardigheden de rest van het seizoen vrijblijvend in de praktijk brengen bij bridgeclub Gemonde. Die speelt elke dinsdagavond competitie in Kloosterzicht.

Wie nadere informatie wil, of zich al wil aanmelden, kan contact opnemen met Jo Steenbakkers, 06-30 15 87 83, joenrieky@gmail.com, Tiny Schellekens, 06-20 12 97 07, henentien@gmail.com of Theo Verbruggen, 06-57 32 53 68, thverbruggen@gmail.com.