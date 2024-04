Bouwen in Dommeldal: provincie schiet Boxtelse ambitie niet af

Het rode fietspad tussen Boxtel en Liempde loopt midden door het gebied waar het college van B en W in de verre toekomst woningbouw en bedrijvigheid willen hebben.

Dat er voor- en tegenstanders zijn voor bouwen tussen de Keulsebaan en rivier de Dommel, is niet opmerkelijk. Wel opvallend is het feit dat provincie Brabant niet direct deze Boxtelse ambitie torpedeert, in tegenstelling tot ruim twintig jaar geleden.