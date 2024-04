Basisschool Sint-Lambertus zamelt kleding in

1 uur geleden

Het oudercomité van basisschool Sint-Lambertus roept alle inwoners van Gemonde op om hun kasten op te ruimen en oude kleding te doneren. Deze actie, genaamd Bag2School, heeft als doel geld in te zamelen. Dat wordt besteed aan activiteiten voor de leerlingen.

Op dinsdagavond 7 mei, direct na de meivakantie, doorkruist het comité tussen 18.30 en 20.30 uur de straten van Gemonde om zakken met kleding op te halen. ,,Al jaren is Bag2School binnen de school een groot succes. Vorig jaar haalden we gezamenlijk 1278 kilo op, goed voor 383,40 euro. Moet je nagaan hoeveel dit zou kunnen zijn als meer Gemondenaren kleding doneren”, aldus voorzitter Josien den Otter.

OMLIGGENDE DORPEN

Voor de duidelijkheid: de vrijwilligers halen alleen zakken op in Gemonde, bij mensen die geen kinderen op school hebben. Ouders met kroost op basisschool Sint-Lambertus en mensen uit omliggende dorpen die een bijdrage willen geven, kunnen woensdag 8 mei tussen 08.30 en 09.00 uur hun oude kleding op het schoolplein aan de Sint-Lambertusweg in Gemonde komen afleveren.

Gemondenaren die kledingstukken willen laten ophalen, kunnen dit tot en met vrijdag 3 mei kenbaar maken via het e-mailadres oc.lambertus@cadansprimair.nl. De vrijwilligers willen graag naam, adres, telefoonnummer en het aantal op te halen zakken weten. Aan de hand van die gegevens maken ze een planning en gaan gericht op pad.

Den Otter: ,,Op woensdagochtend 8 mei wegen we de opbrengst. We hopen op een mooi extraatje voor het schoolplein, schoolreisje of een ander potje voor activiteiten voor onze kinderen. Daar is het om te doen.”

HERGEBRUIK

De ingezamelde kleding is grotendeels bedoeld voor hergebruik elders in de wereld. Zo’n 20 procent krijgt een tweede leven als schoonmaaktextiel of iets dergelijks. Op www.bag2school.nl is te vinden wat er allemaal gedoneerd mag worden. Beddengoed, oude gordijnen en handdoeken mogen bijvoorbeeld ook in de zakken, evenals schoenen, zacht speelgoed en stropdassen.