De Helfterkamp van Bart en Kirsten is de beste fietscamping

51 minuten geleden

De camping van oud-Boxtelaren Bart en Kirsten Looymans in de Veluwe is recent opnieuw in de prijzen gevallen. De Helfterkamp nabij de Gelderse plaats Vaassen won tijdens de ACSI Awards Benelux de prijs voor beste fietscamping van Nederland.

De branche-organisatie ACSI is bekend van de groene gidsen vol met informatie over campings in Europa. Ook worden diverse websites en apps onderhouden waarvan www.eurocampings.eu de bekendste is: op deze boek en bezoek-site staan zo’n 9.400 kampeerplaatsen.

100.000 STEMMEN

Het koppel is trots op het verkregen schildje en de oorkonde van de ACSI. ,,In totaal hebben om en nabij de honderdduizend mensen gestemd. Een groot deel daarvan vond ons dus blijkbaar de beste! Tijdens de prijsuitreiking vorige week dinsdag werd verteld dat de verhouding prijs en kwaliteit, de ligging en gastvrijheid uitstekend waren. Dat zijn voor ons eigenlijk hele normale dingen...”, vertelde Bart na afloop.

DRIE JAAR OP RIJ

Toch doet het echtpaar iets bijzonders ten noorden van Apeldoorn. Vanaf 2019 won het drie jaar op rij een ANWB-award en ontving het nog diverse andere oorkondes. Bart en Kirsten verhuisden twaalf jaar geleden naar Gelderland en wonen met hun vier kinderen op De Helfterkamp. Bart: ,,Maar we zijn nog regelmatig in Boxtel te vinden hoor!”

De komende periode wordt het echter drukker in Vaassen, weet Bart: ,,Met Pinksteren zitten we helemaal vol, maar er kunnen altijd boekingen wegvallen: wie niet waagt, die niet wint!”