‘We vonden stukjes voegwerk en beton langs gevels Wereldhuis’

Een tijdlang werd gedacht dat de losse cementdeeltjes op de grond vielen omdat de zonneluifels bij flinke wind niet waren dichtgedraaid. Maar tijdens een voorjaarsstorm in 2023 werd duidelijk dat er toch echt meer aan de hand was. En dus besloot de directie van zorgcentrum Wereldhuis in Boxtel tot een gevelinspectie. En dat was maar goed ook...