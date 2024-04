Tijdelijk geen treinen van en naar Tilburg

ProRail voert van zondag 28 april tot en met zondag 12 mei werkzaamheden uit op de stations Tilburg en Tilburg Universiteit. Hierdoor rijden er in die periode geen treinen van en naar de universiteitsstad.

ProRail voert tevens werkzaamheden uit aan het spoor in de nabijheid van Tilburg. De NS zet bussen in, onder meer voor reizigers die vanuit Boxtel naar de voormalige textielstad willen. Dat betekent wel dat deze trip langer duurt. De sprinter doet er dertien minuten over, de NS rekent bijna een uur voor dezelfde reis met de bus. Wie tussen 28 april en 12 mei haast heeft, kan beter de auto pakken. De NS raadt reizigers aan voor vertrek zijn reisplanner te raadplegen