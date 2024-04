Studeren zonder afleiding in absolute stilte

1 uur geleden

Studeren in absolute rust en stilte. Die mogelijkheid biedt de Boxtelse bibliotheek van maandag 22 april tot en met woensdag 23 mei in samenwerking met het jongerenwerk van R-Newt.

Met de eindexamens in het vooruitzicht moet menig scholier aan het blokken. Wie snel afgeleid is, vindt in de bieb aan de Burgakker rust.

POMODORO

Leerlingen kunnen er studeren volgens de Pomodoro-methode. Dat wil zeggen: drie keer 45 minuten non-stop leren in stilte, met telkens een kwartier pauze. Drinken is tijdens het studeren toegestaan, eten alleen in de pauzes. Deelname is gratis, reserveren via de website van Huis73. De sessies beginnen om 10.15 uur.