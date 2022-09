Atletiekclub Marvel houdt de Unilux Sparrenbosloop

De bekende Unilux Sparrenbosloop voert deelnemers over de fraaie bospaden van Sparrenrijk in Boxtel. Het is een echt herfstevenement, met enkele obstakels in het parcours. Zondag 30 oktober vindt het plaats. De kidsrun voor jonge hardlopers tot en met twaalf jaar begint om 10.00 uur. Oudere deelnemers starten om 10.30 uur. Sparrenrijk, aan de Molenwijkseweg, is de startlocatie.

Hardlopers kunnen zich inschrijven voor routes van 3,6, 7,3 of elf kilometer. De kidsrun voor jeugd van zes tot en met negen en tien tot en met twaalf jaar is 980 meter lang. Begeleiders van de kinderen mogen gratis meelopen.

AANMELDING

Deelname aan de Unilux Sparrenbosloop is alleen mogelijk via voorinschrijving. Die loopt tot en met 26 oktober. Het inschrijfgeld voor senioren en recreanten bedraagt op alle afstanden negen euro. Jeugd van dertien tot en met vijftien jaar mag maximaal één ronde lopen en betaalt vijf euro. Deelname aan de Kidsrun kost twee euro. Aanmelden kan via de website www.avmarvel.nl of www.inschrijven.nl. Voor leden van atletiekvereniging Marvel geldt een korting van 50 procent.

Parkeergelegenheid is er bij recreatieplas De Langspier, Moilenwijkseweg 5c. De Unilux Sparrenbosloop maakt deel uit van het nieuwe Meierij Cross Circuit, samen met de Engelermeercross, de Lunettencross en de Dommelcross. Er zijn extra prijzen te winnen voor wie deelneemt aan tenminste drie van de vier lopen.