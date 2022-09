Bokselse Kwis: ‘Als je alles op kunt zoeken, is de lol er snel van af’

Dit pand in de Stationsstraat zou zomaar in de Bokselse Kwis voor kunnen komen, geven drie van de zes organisatoren aan. Van links naar rechts: Marc Cleutjens, Patricia van Amelsvoort en Antoine Ghijsens.

Cleutjens en Van Amelsvoort zijn samen met Saskia Maltha al jaren verantwoordelijk voor de Bokselse Kwis. De komst van drie nieuwe bestuursleden brengt volgens hen de nodige lucht en rust in de organisatie. ,,De taken zijn beter verdeeld. Zo houdt Peter zich alleen bezig met de digitale vragen en is Renilde voor de administratie. Antoine heeft veel kennis van Boxtel en vult Marc weer heel goed aan. Zo weten we ook nu weer interessante en leuke vragen te bedenken”, aldus Van Amelsvoort. Maltha vormt samen met Van Amelsvoort het duo dat uit de meest gewone situaties gekke opdrachten weet te verzinnen. ,,Als ze zo in hun zone zitten, dan kijk ik meestal maar even weg”, grinnikt Cleutjens.