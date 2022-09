Bockesprongen verdient zonnetje

,,Suzette!” Chef en ober Martin moeten hun energieke collega meermaals tot de orde roepen. Want als Suzette in de bediening staat, is het een chaos van jewelste. Pannenkoeken vliegen in het rond, een wolk van poedersuiker stuift op van het centrumplein.

WAARDELOZE CRêPES

Bezoekers worden tijdens het optreden van Crêpe de la bête van theatergroep Hirondelles weliswaar getrakteerd op waardeloze pannenkoeken, de slapstick gecombineerd met acrobatiek smaken des te beter. Vaak humoristisch, soms ontroerend en regelmatig acrobatisch op een ogenschijnlijk klungelige maar goed beschouwd zeer kundige wijze: het theaterkunststukje bevat veel elementen. De chef, ober Martin en Suzette klimmen op hun pannenkoekenkraam, zwieren in de parasol, verniele..