‘Genoeg argumenten om Spiegeltent Bon Salon in Boxtel te houden’

De Spiegeltent staat te koop en er is genoeg interesse voor. Maar als er een goed initiatief staat om de nostalgische Bon Salon voor Boxtel te behouden dan kiezen eigenaren Cees de Wildt en Wies Vissers liever daarvoor dan voor het grote geld. ,,Verklaar ons voor gek, maar dit doen we uit liefde voor de gemeenschap.”

Alle partijen, zowel Boxtel Vooruit, de eigenaren en burgemeester Ronald van Meygaarden, zijn er naar eigen zeggen van overtuigd dat het gaat lukken om de Spiegeltent in Boxtel te houden. Op welke manier? ,,Daar gaan we eens goed over nadenken, Boxtel kan de tent kopen, maar we kunnen ook denken aan een beheerstichting”, aldus scheidend voorzitter Wim Ketelaars van Boxtel Vooruit. Er zijn volgens hem in elk geval genoeg argum..