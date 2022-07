OM eist 18 jaar cel tegen drie verdachten overval Boxtelse B&B-eigenaar

1 uur geleden

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 18 jaar cel tegen de drie verdachten die in januari 2021 Henk van den Oetelaar overvielen in zijn huis in Boxtel. De 73-jarige eigenaar van B&B In den Boogert aan de Oude Boomgaard, werd anderhalve dag later dood gevonden door zijn nichtje, vastgeketend aan een radiator.

Tijdens de zitting van vrijdag kwamen de gebeurtenissen van de bewuste avond nog eens voorbij. De drie verdachten, Tomas V. (37), Ignaz P. (41) en Andrius G. (34) uit Litouwen wordt door de officier van justitie verweten extreem geweld te hebben gebruikt bij de overval.

V. had al eens bij Van den Oetelaar in de bed and breakfast overnacht en dacht dat daar wel geld te halen was. Hij haalde P. en G. over en samen reden ze ‘s nachts van Duitsland naar Boxtel. De B&B-eigenaar werd zwaar mishandeld en met tiewraps vastgebonden aan de verwarming. De drie mannen gingen er met geld en enkele flessen wijn vandoor.

VERWONDINGEN

Uit de sectie op het lichaam van Van den Oetelaar, bleek dat de Boxtelaar 17 gebroken ribben had, een klaplong, een gebroken onderkaak en veel bloeduitstortingen. Toen zijn nichtje hem anderhalve dag later vond, was Van den Oetelaar al overleden. Tijdens de zitting kwamen zijn nichtje en enkele nabestaanden nog aan het woord.

De oudste twee mannen werden twee maanden na de overval opgepakt in Voorburg en Dordrecht. Drie maanden later volgde de arrestatie van G. in Litouwen. Zij zitten sinds die tijd in voorarrest. Als de rechter de eis van 18 jaar gevangenisstraf voor doodslag en diefstal van geweld van het OM overneemt, gaat daar dus nog een jaar vanaf. Dinsdag 5 juli is nog een tweede zitting in deze zaak, de uitspraak van de rechter volgt op 29 juli.