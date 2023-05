Opvang Oekraïners leverde Boxtel vorig jaar geld op

In het voormalige kantoorgebouw van de Rabobank in Boxtel verblijven sinds medio oktober 2022 Oekraïense oorlogsvluchtelingen.

In 2022 werd door MijnGemeenteDichtbij in totaal voor 287 oorlogsvluchtelingen een slaapplek geregeld. Dat was voor zowel Boxtel als Sint-Michielsgestel. Het Rijk keerde tot 1 oktober honderd euro per nacht per opvangplek uit, daarna werd dat 83 e..