Concordia zoekt 150 vroege vogels voor dauwtrappen

37 minuten geleden

Wie op Koningsdag vrij heeft en eens lekker wil uitslapen in Liempde, heeft pech. Fanfare Concordia gaat zaterdag 27 april namelijk al bij het krieken van de dag op pad voor het jaarlijkse dauwtrappen. Vanwege het jubileum zoekt de muziekvereniging 150 vroege vogels die mee willen lopen.

Alle muzikanten en deelnemers verzamelen op Koningsdag om 05.45 uur bij café het Wapen van Liempde. Onder de fanfareklanken wordt een route van tien kilometer gelopen door en rond het dorp. Halverwege de tocht is er een ontbijt geregeld om de hongerklop te stillen. Bij terugkomst brengt Concordia nog een aubade aan de Liempdse gedecoreerden op het Raadhuisplein.

De organisatie streeft dit jaar naar een extra grote groep dauwtrappers. Een voor ieder leeftijdsjaar van de fanfare: in totaal dus 150. Meelopen kost 7,50 euro. Daar is het ontbijt en drinken bij inbegrepen. Betalen kan op de dag zelf, contant of per pin. Aanmelden is mogelijk via het online inschrijfformulier in de agenda op www.fanfareconcordialiempde.nl.