Dinosaurusveren van bijna 100 miljoen jaar oud

1 uur geleden

Het Oertijdmuseum stelt vanaf zaterdag 14 oktober echte dinosaurusveren tentoon. Volgens de curator waren nooit eerder zulke overblijfselen uit een heel ver verleden in Nederland te zien.

De veren, afkomstig uit een opgraving in Myanmar, zijn bijna honderd miljoen jaar oud en perfect bewaard in barnsteen. Dat is versteende boomhars waarin vaak insecten en andere kleine dieren bleven kleven en daardoor geconserveerd werden. Door de eigenschappen van de hars bleven de kleinste details bewaard en vormen zo een prachtig inkijkje in het verleden.

Hoewel barnsteen al vanaf de steentijd gebruikt wordt in sieraden, kreeg het pas echt bekendheid onder het grote publiek door de film Jurassic Park. In deze film worden muggen in barnsteen gebruikt om opgezogen dinosaurusbloed te verzamelen en zo dino’s weer tot leven te wekken.

EXPO ‘TIJDDRUPPELS’

De veren zijn een onderdeel van de nieuwe expositie ‘Tijddruppels, hars uit de dinotijd’. Naast dinosaurusveren bestaat de expositie uit stukken barnsteen met allerlei insecten, paddenstoelen, bloemen, resten van reptielen en veren. Ook wordt een bijzondere schorpioen, Cretaceousbuthus fraaijeorum, voor het eerst tentoongesteld. Deze schorpioen is vernoemd naar de familie Fraaije, de oprichters van het Oertijdmuseum.

De tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 14 oktober door Henri Swinkels, directeur-bestuurder van Kunstloc Brabant en voormalig provinciebestuurder. Bezoekers kunnen hun eigen barnsteen polijsten op 14 en 15 oktober tussen 10.00 en 16.00 uur. Dat is niet gratis. Het materiaal kost tien euro, bovenop het reguliere tarief.