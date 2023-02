Minuut gratis winkelen: zoektocht naar wasmiddel

De heropening van de Plus supermarkt in winkelcentrum Selissen, trok vanmorgen veel mensen. Niet gek, want zij maakten kans op 1 minuut gratis winkelen. Yamina Qoubbane won uiteindelijk de prijs.

De heropening van de zaak aan de Van Beekstraat trok woensdagochtend veel publiek. Niet gek, want iedereen die voor negen uur aanwezig was, maakte immers kans op een minuut lang shoppen. Uiteindelijk werd het lotje van Qoubbane getrokken. Hoewel ze zelf op Hoogheem in Boxtel-Oost woont, komen haar ouders wel uit Selissen en zodoende wist ze van de actie van Plus.

NIET OP DE KLEINTJES

Aangemoedigd door het winkelpersoneel en met wat hulp van eigenaar Youri van Alem rende Qoubbane langs de schappen. Het was een voordeel dat ze nu niet op de kleintjes hoefde te letten, dus vulde ze haar karretje gestaag. Uiteindelijk wist ze 301,35 euro aan producten in haar winkelwagentje te krijgen. ,,Ik had niet verwacht dat ik ..