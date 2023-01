Open dag Arriva: zelf bus besturen

10 minuten geleden

OV-bedrijf Arriva heeft nieuwe buschauffeurs, zowel full- als parttime. Iedereen van 18 jaar en ouder kan zaterdag 14 januari in Den Bosch een proefrit maken tijdens een open dag. Ervaren chauffeurs vertellen er over hun vak en de opleidingsmogelijkheden.

Arriva is doorlopend op zoek naar nieuw buschauffeurs en wil belangstellenden laten ervaren hoe het voelt om zo’n enorm voertuig te besturen. Een soortgelijke open dag enkele maanden geleden werd door ruim 160 mensen bezocht en een derde daarvan is inmiddels in dienst of volgt een opleiding.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de open dag en Arriva neemt vervolgens contact op om een tijdstip af te spreken. Later zijn ook open dagen in Oosterhout, 24 januari, 14.00-16.00uur) en Tilburg (4 februari, 09.00-17.00 uur).