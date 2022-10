Marktleider Zinkunie groeit almaar door

Directeur Eric Jan Rutten van Zinkunie is blij met de overname van de groothandel op het Bossche bedrijventerrein De Brand. ,,VenturaHolland levert oplossingen voor zowel hellende als platte daken. De onderneming heeft een bewezen succesformule, geweldige service en een grote groep trouwe klanten. De markt voor dak- en gevelmaterialen blijft flink groeien.” De naam en formule van VenturaHolland blijven bestaan en worden verder ontwikkeld onder leiding van de huidige directeur en medeoprichter: Antoine van Pinxteren.

Zinkunie, in 1999 opgericht door Boxtelaar Jos van der Heijden en zijn broer, is inmiddels eigendom van een Belgische investeringsmaatschappij. Na enkele jaren gevestigd te zijn geweest in het pand van de voormalige meubelfab..