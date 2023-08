Haanwijk: een leuk dagje uit

54 minuten geleden

Op landgoed Haanwijk in Sint-Michiesgestel zijn zondag 13 augustus diverse activiteiten voor een leuk dagje uit. Het buitenlokaal is geopend, net als sociale tuinderij De Scheve Schup. Ook museum Romeins Halder is een aanrader. Een vaartocht over de Dommel maakt een bezoekje extra speciaal.

Het ideale startpunt voor een verkenning van het veelzijdige landgoed is het buitenlokaal van Brabants Landschap; het is van 12.00 tot 14.30 uur open. Hier geven vrijwilligers van Natuurgroep Gestel en IVN ‘s-Hertogenbosch uitleg. Om 12.30 uur start een gratis excursie onder leiding van natuurgidsen. Aanmelden is niet nodig. Liever op pad zonder gids? Dat kan met de avontuurlijke wandelapp Vossenstreken voor kleine én grote avonturiers. Zij hebben de keuze uit drie routes.

In museum Romeins Halder gaan bezoekers terug naar de periode dat langs de Dommel Romeinen leefden. Het museum is geopend van 12.00 tot 16.00 uur. Om 13.30 uur wordt een museumwandeling georganiseerd; de kosten daarvoor zijn vijf euro per persoon (kinderen tot en met twaalf jaar gratis). Deze tocht is bij de museumbalie te reserveren. Kijk op www.romeinshalder.nl voor meer informatie en overige openingstijden.

Vanuit een fluisterboot krijgt Haanwijk een heel ander perspectief, maar ook het nabijgelegen kasteel Maurick (Vught) en de monumentale boerderij Oud Herlaer, restant van het gelijknamige kasteel, komen in beeld. De vaartocht start bij de aanlegsteiger in de buurtschap Halder en duurt ongeveer een uur. Reserveren is noodzakelijk via www.vestingfietsen.nl; deelname kost twaalf euro voor volwassenen; kinderen betalen de helft.

Tuinderij De Scheve Schup is van 12.300 tot 14.30 uur open voor publiek.

Buitenlokaal Haanwijk is te vinden op het adres Haanwijk 4a te Sint-Michielsgestel. De andere genoemde locaties zijn op loopafstand hiervan. Auto’s parkeren aan de Halderse Akkers, Sint-Michielsgestel (bereikbaar via de Vughterweg).