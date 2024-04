What’s Up, Rosemary & Emmanuel?

What's Up Rosemary en Emmanuel.

Honing, houten beeldjes en heel veel plantjes. Er was zondag van alles te zien en te koop tijdens de jaarlijkse bijen- en plantjesmarkt van imkervereniging Sint-Ambrosius in Boxtel. Dat zagen ook de 10-jarige Rosemary Mosink en Emmanuel Ocalia (12). Waar Rosemary een tasje vol plantjes bij zich droeg, was Emmanuel zijn moeder aan het helpen om spulletjes te verkopen.