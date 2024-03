What’s Up, knutselaars?

Borys Moszczynski (5) luistert samen met Ella (7) en Mattia (5) Van Nieuwkerke ademloos naar een boeiend verhaal. Ze zijn woensdagmiddag in de Kletskamer aan de Van der Aastraat in de wijk Selissenwal. Daar leest vrijwilliger Pepita hen voor uit een boek over het Suikerfeest. Ze zingen liedjes, krijgen een bekertje drinken en gaan daarna ook nog knutselen.