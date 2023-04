Bittersweet

Ik verheug me nu al op de oranje tompouce. En op de kleding van de koningin en de prinsessen. Dat, naast het hebben van een extra vrije dag, is mijn Koningsdaggevoel. Gewoon, lekker kneuterig voor de buis met een lekkernij erbij.

Dit jaar heb ik nog overwogen om met een kleedje op de markt te gaan zitten. Het koude weer hield me tegen. Ik kijk uit naar de beelden van de vrijmarkten overal in Nederland. In gedachten kan ik meegenieten met de festiviteiten op de markt in Boxtel. Toch geweldig wat er zoal georganiseerd wordt, nietwaar? Vroeger was ik er uiteraard ook bij. Geen feestje waar ik niet bij wilde zijn. Met de jaren is dat wat veranderd en laat ik het graag aan de jeugdigen onder ons over. Maar het gevoel van de feeststemming in mijn jongere jaren kan ik zo terughalen. De reden was niet eens belangrijk, als er maar gefeest kon worden. Van wie zou onze dochter dat hebben?

Ze is nu bijna drie weken het huis uit. Zoals voorspeld, went het best wel snel. Tot mijn verbazing moet ik bekennen dat de rust me goed bevalt. En tegelijkertijd is het ook een gemis. De vriendinnen die hier kwamen optutten van tevoren. Kasten die leeggeplunderd werden, op zoek naar geschikte oranje kleding. De voorpret. Ik mis vooral niet het wakker liggen tot mevrouwtje weer veilig thuis was. Daar heb ik nooit aan kunnen wennen. Dit jaar zal dochterlief zeer zeker op de markt te vinden zijn. Aan het werk. Middenin het feestgedruis. De mooiste plek om te zijn wanneer je jong bent. Wat dat aangaat, heeft ons meiske het veel beter dan onze prinsessen, vind ik. Gevangen in protocollen, elke stap moet worden beveiligd en voorbereid. Heel Nederland let op kleding, houding. Alles staat op beeld. Laten we dit jaar hopen op een fijne positieve dag voor heel Nederland. En vooral ook in Boxtel, uiteraard. Geniet in saamhorigheid en maak er samen een fijn feestje van. Gewoon waarderen wat er georganiseerd is en hang zelf de slingers op. Ik hap straks lekker in mijn gebakje. Met zoete herinneringen denk ik het oranjebittertje van weleer er gewoon bij.