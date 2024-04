Verbouwing van De Ark nadert voltooiing

Waar eens Boxtelaren naar het theater gingen, films keken, en zich in het zweet werkten op fitnessapparaten, bevinden zich nu appartementen. Het markante pand De Ark in de Prins Bernhardstraat nadert het eind van een grondige verbouwing. Ontwikkelaar Klaas van Venrooij en bouwbedrijf Kapteijns hopen dat eind mei de klus geklaard is.