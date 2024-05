Vrije Tribune: ribbeltegels werken niet zonder handhaving

27 minuten geleden

Door Theo Janssen

In reactie op uw artikel in Brabants Centrum van 8 mei 2024 met de kop ‘Meer ribbeltegels voor blinden in centrum Boxtel’ het volgende: waar moeten die ribbeltegels dan komen?

Allereerst in de kamer van onze wethouder openbare ruimte. Niet alleen het probleem met de ribbeltegels had hij niet gezien, ook ziet hij niet dat er met de afsluiting van de Markt wel honderd auto’s moeten keren bij Bakkerij Bart, waarvan hij zelf zegt dat die mensen slecht zien en al drie borden gemist hebben. Ook ziet hij niet dat afsluiten van de Markt geen parkeerplaats voor gehandicapten betekent.

Waarom moeten de ribbeltegels ook op de hele markt komen? Omdat onze marktmeester ook slechtziend en slechthorend is. Herhaaldelijk heb ik de marktmeester aangesproken over alle verkeer dat bij de afsluiting van het plein toch op de Markt rijdt, of de toegang tot de Markt en de parkeergarage van de Croonpassage blokkeert.

Of wat te denken van de fietsers die op vrijdag over de Markt fietsen? Allemaal mensen die slechtziend zijn, in elk geval geen verkeersborden kunnen lezen.

De derde plek waar ribbeltegels moeten komen is in de horeca aan de Markt. Vorige week zijn er pas stukken bestrating voor de horeca opgepakt en opnieuw gelegd. Ook zijn er opritjes gemaakt zodat invalide mensen op de terrassen kunnen komen.

Maar dat weerhoudt de horeca niet om hun terras weer op de strook voor de slechtziende te plaatsen in het daarop volgende weekend. Evenementen zijn in principe geen probleem, maar de overlast moet wel voor alle partijen evenredig en redelijk zijn.

Ribbeltegels, je kunt er het hele centrum mee vol leggen, maar als niet gehandhaafd wordt, werkt het niet. En de gehandicapten, die moeten maar gewoon thuis blijven als Boxtel Bruist. Maar helaas is dat in strijd met de inclusie-agenda van de gemeente Boxtel.

Wat is de inclusie-agenda? De inclusie-agenda is de lokale uitwerking van het VN-verdrag gehandicapten; dat alle mensen kunnen meedoen en erbij horen, ook die met een beperking. Dit verdrag geldt al vanaf 2016 voor Nederland maar bestaat al tientallen jaren.