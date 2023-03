YEP-feestje voor kersverse ondernemers Sjoerd, Ties en Claire

Feest voor Sjoerd Kloosterman, Ties van Pinxteren en Claire van de Zande. De scholieren van het Jacob-Roelandslyceum (JRL) werden dinsdag overladen met confetti vanwege het succesvol afronden van de Young EnterPrize, een initiatief van Rotary Boxtel-Oirschot-Haaren en JCI Dommelland.

Liefst anderhalf jaar duurde het traject dat de twee serviceclubs hadden opgetuigd. De Young EnterPrize begon in december 2021 met een groepje van zo’n twintig scholieren; zij kregen een kans op een eigen bedrijf. De laatste negen maanden van het project was er extra intensieve begeleiding voor vijf JRL’ers om hun idee uit te werken tot een onderneming.

De TelHold, het idee van Sjoerd Kloosterman uit Esch (lees elders op de pagina), kwam het best uit de bus volgens de jury, die bestond uit directeuren Siep Schukken (onder andere Conval Nederland) en Menny Landman (Standby thuiszorg), maar ook advocaat Maurice Winkels (LXA). Ties van Pinxteren uit Boxtel behaalde een fraaie tweede plek met Hout-en-Sfeer. Zijn variant op een Zweedse fakkel viel in de smaak. Claire van de Zande maakte het podium compleet met CustomByClaire, die van tweedehands kleding een nieuw design maakt.

De kersverse ondernemers toonden zich maatschappelijk betrokken. Het geld dat zij verdienden, gaat naar het goede doel: Save The Children. De stichting die wereldwijd kinderrechten bevordert, krijgt 700 euro gestort op haar rekening.

Winnaar YEP maakt furore met TelHold



Havo 4-scholier Sjoerd Kloosterman is de trotse winnaar van de Young Enterprize (YEP). Hij behaalde de eerste plek met zijn product TelHold.



De Esschenaar deed mee aan het traject van Rotaryclub Boxtel en JCI Dommelland met niet zomaar een telefoonhouder. De TelHold is een eenvoudig maar slim product dat wordt tegelijkertijd gebruikt als oplader. De TelHold is gemaakt voor mensen die last hebben van in de weg hangende kabels, geen geschikte oplaadplaats voor de telefoon kunnen vinden en hun huis graag netjes houden. Waar je normaal altijd een kast of bureau nodig hebt om je telefoon op te leggen tijdens het opladen, stop je de TelHold in het stopcontact en leg je je telefoon erop: die begint dan meteen met opladen.



Meer informatie over het product is te vinden via de website: telhold.wixsite.com/telhold. Bezoekers krijgen een duidelijk beeld van de precieze werking van dit product.



De serviceclubs Rotary Boxtel-Oirschot-Haaren en JCI Dommelland willen met de YEP het ondernemerschap promoten bij jongeren. Oorspronkelijk deden twintig leerlingen mee aan YEP. In mei werden de vijf finalisten geselecteerd. Destijds beloofde Brabants Centrum de jonge starters een duwtje in de goede richting te geven door extra aandacht te schenken aan hun bedrijf.