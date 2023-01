In Boxtel geboren dichter Albert Megens (1939-2023) overleden

Twee gedichten van Albert Megens zijn te vinden aan de Esschebaan. De in Boxtel geboren poëet stierf zondag 15 januari.

‘Waar eens het kromme karrenspoor liep, liggen nu asfaltstroken, netjes neergestreken als de dames en meneren in hun villa’s aan hun kaarsrechte oprijlaan.’ Een passage uit het gedicht ‘Laat mij maar’ dat Megens enkele decennia geleden schreef en op een schildje herinnert aan zijn oeuvre. In 2011 werd het onthuld als onderdeel van de ‘Poëzieroute Boxtel/Liempde’. Naast twee verzen van Megens omvat de veertien ‘staties’ tellende route dichtkunst van Victor Vroomkoning en Jasper Mikkers.

SOLDAAT AAN DE IJZER

Megens werd geboren aan de Esschebaan. Zijn Boxtelse komaf was vaak te ontdekken in zijn werk, ook al verhuisde hij lang geleden naar Kaatsheuvel waar hij Nederlands doceerde. Megens was vele jaren secretaris v..