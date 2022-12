Plaatsen-De Kleine Aarde haalt onderwijs naar Klaverblad

vr 2 dec, 12:13

Mbo-school Yuverta maar ook hbo-instellingen Avans Hogeschool en HAS Green Academy gaan samenwerken met Plaats-De Kleine Aarde. De onderwijsorganisaties werken samen met het kenniscentrum om het terrein aan het Klaverblad verder te ontwikkelen als praktijkgerichte onderzoeksfaciliteit.

Op Plaats-De Kleine Aarde (DKA) wordt in de nabije toekomst gewerkt aan het veranderen van het voedselsysteem in Nederland. Agrariërs, wetenschappers en kunstenaars zoeken naar andere manieren om te boeren en daarmee ook naar nieuwe verdienmodellen binnen de sector. Ook het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs wordt daar dus nadrukkelijk bij betrokken.

KENNISMANIFEST

Gisteren tekenden de instellingen samen met Geert van der Veer, initiatiefnemer en CEO van Plaats-DKA, het Kennismanifest om een en ander kracht bij te zetten. ‘Om te komen tot écht duurzame voedselsystemen, helpt een omgeving waarin je in een veilige atmosfeer anders kunt leren, denken en doen’, verklaren de Brabantse opleidingen. Aan het Klaverblad gaan zij ook manieren van studeren en onderzoeken bedenken die bijdragen aan het veranderen van het voedselsysteem in Nederland.

Onder invloed van de mbo- en hbo-scholen, zal Plaats-DKA zich verder ontwikkelen als een praktijkgerichte onderzoeksfaciliteit en hybride leeromgeving. De partijen zullen gezamenlijk activiteiten organiseren en bestaande verder uitbouwen, waaronder diverse lesprogramma’s.

Plaats-DKA is het eerste kennis- en praktijkcentrum in een landelijk netwerk van Plaatsen, waarvan er in totaal zo’n zes moeten verrijzen op verschillende plekken in Nederland. Het streven is om over zeven jaar 600.000 hectare omgezet te hebben in groen boerenland, zeg maar een derde van alle agrarische gronden in Nederland.

VERKOOP

In juli werd de laatste krabbel gezet voor de verkoop van het terrein aan het Klaverblad door de gemeente aan BD Grondbeheer. Dit op initiatief van Herenboeren Nederland, die het weer pacht van de stichting die met donaties grond koopt ten behoeve van duurzame landbouw.