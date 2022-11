Prullenbak opblazen kost gemeente 800 euro

Deze prullenbak aan de Rosenhofstraat in Liempde overleefde de vorige jaarwisseling niet. Rond die periode was er 18.000 euro aan schade voor de gemeente Boxtel, met name vanwege geëxplodeerde afvalemmers.

Altijd lachen, een openbare prullenbak opblazen, toch? Voor sommige jeugd wel. En hoewel de leverancier, wiens naam op de groene afvalemmers prijkt, het misschien ook niet erg grappig vindt, spint die er garen bij. Afnemer gemeente Boxtel vindt het allemaal stukken minder leuk.

,,De kleintjes kosten 500 euro, de grotere bijna 700 euro per stuk. Goedkoper kan ik ze simpelweg niet bestellen. Ook kost het geld om medewerkers in te zetten die ze vervangen”, licht Deelen toe. ,,We hebben ook duurdere varianten volgens een bepaald design. Die in de Rechterstraat bijvoorbeeld zijn ooit besteld voor 1.150 euro per stuk.”