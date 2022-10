Aantal jeugdoverlastmeldingen daalt scherp in Boxtel

Uiteraard zegt een afname van het aantal meldingen niet alles over de daadwerkelijke overlast. Desalniettemin lijken de cijfers op een positieve ontwikkeling te wijzen. En naar verwachting loopt het getal dit jaar niet meer spectaculair op, aangezien in najaar en winter mensen meer binnen zijn en doorgaans zowel minder overlast geven als ervaren.

WERK

Attaf: ,,Mede door corona zijn jongeren minder op straat gaan hangen. Dat valt ons op. We denken dat er thuis of in schuurtjes chillplekken zijn gecreëerd.” Verder zijn jongeren ook druk met werk, stelt Boulmani. ,,We zien meer jeugd als bestelkoerier langsfietsen dan rondhangen. En een deel van de jongeren is inmiddels ook wel zo oud dat ze hun heil buiten Boxtel zoeken.”

,,Wij merken in ieder ..