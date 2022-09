Elluf Elluf: twee dagen carnaval in De Braken

,,We hebben een hele bak vol ideeën. Maar deze activiteit zagen we het meest zitten.” Rob Meulendijks is sinds een jaar werkzaam bij Press Play. Het evenementenbureau van Boxtelaar Jip van Krieken wilde Beach Break naar een hoger niveau tillen en nam daarvoor Meulendijks aan. ,,Daardoor is er ook meer ruimte ontstaan om andere evenementen te houden. In Boxtel staat er nog geen echt grootschalig event op de agenda om het carnavalsseizoen groots te openen. Zo kwamen we uit op E?lluf Elluf Weekend Boxtel.”

De Braken moet zowel op 11 als op 12 november uitpuilen met carnavalsvierders. Meulendijks: ,,We hebben best een aardig rijtje met artiesten weten te strikken, waar we best trots op zijn. Vrijdag de elfde zal meer gericht zijn op feestelij..