Pricon: ‘Boxtel kan sneller reageren op e-mail en ontvangstbevestigingen sturen’

De klantcontactbeheerder uit Drenthe toetste de plaatselijke overheden onder andere op e-mailadressen en contactformulieren op de website. Dit is bij de gemeente Boxtel keurig op orde, stelt Pricon.

SIMPELE VRAGEN

Maar de reactietijd is ondermaats. Volgens de richtlijnen van het Rijk staan er twee dagen voor het afhandelen van simpele vragen over bijvoorbeeld openingstijden van het gemeentehuis (of nu in Boxtel: de kermis). Boxtel doet daar langer over. Ook ontving Pricon geen ontvangstbevestiging van de e-mail. Hierin moet staan op welke termijn mensen een inhoudelijk antwoord kunnen verwachten.

PRIVACY