Spoorwerkzaamheden: PSV-supporters in bussen vanuit Boxtel naar Eindhoven

Een lange rij reizigers verlaat NS-station Boxtel. Onder hen PSV-supporters, want de Eindhovense club speelt vanavond een belangrijke thuiswedstrijd tegen AS Monaco.

Ook andere reizigers stapten rond de klok van kwart over vijf in de bus, op weg naar Eindhoven. Vanaf de traverse ontstond dan ook een flinke rij.

ProRail vervangt in de periode tot en met 26 augustus twaalf spoorwissels op het tracé, de eerste wordt overmorgen, donderdag 11 augustus gelegd. De voorbereidende werkzaamheden zijn echter al gestart, vandaar dat het spoor afgesloten is.

Het PSV-stadion stroomt ongetwijfeld vol, want er staat heel wat op het spel. De wedstrijd draait om kwalificatie voor de lucratieve Champions League. De Eindhovenaren speelden in Monaco met 1-1 gelijk. De winnaar van vanavond komt in de laatste voorronde voor de groepsfase van de Champions League uit tegen Union Sint-Gillis uit Brussel of Rangers FC uit Glas..