Boxtelaar bouwt 300e accordeon

1 uur geleden

Frans van der Aa maakte onder meer de beroemde bandoneon waarmee Carel Kraayenhof in 2002 prinses Máxima tot tranen roerde tijdens haar huwelijk met Willem-Alexander. De Boxtelaar bouwt al ruim veertig jaar accordeons. Omdat zijn robijnen jubileum vanwege de pandemie niet door kon gaan, haalt hij het feestje in. Zaterdagmiddag 24 september speelt hij in gemeenschapshuis De Rots. Uiteraard ook op een van zijn zelfgebouwde muziekinstrumenten.

De muzikale Boxtelaar begon op 17-jarige leeftijd te knutselen aan twee gitaren. Over het werk aan de eerste was hij niet tevreden en hij schonk hem aan een van zijn vrienden. Ruim dertien jaar later startte Van der Aa aan de bouw van een Brabantse vlier. Daarna volgde een draailier, een soort mechanische viool, waarbij de strijkstok is vervangen door een wiel.

In 1982 startte de Boxtelaar aan de bouw van zijn eerste trekharmonica, ofwel een diatonische accordeon. Tien jaar lang was het een hobby, maar in 1992 schreef hij zich in bij de Kamer van Koophandel als professioneel accordeonbouwer, -stemmer en -reparateur. Inmiddels is hij bezig aan zijn driehonderdste instrument.

Om dat te vieren heeft de instrumentenmaker een aantal artiesten uitgenodigd. Naast Van der Aa, die deze middag eigen werk speelt, verzorgen ook de formaties Tobermore en Moore Moss een optreden. De eerste speelt Ierse muziek, de tweede komt uit Engeland en brengt verschillende soorten dansbare folk ten gehore. Daarnaast laten in de pauze de klanten van Van der Aa hun door hem gemaakte accordeons horen.

BEELD EN GELUID

Van der Aa laat tijdens het lustrumconcert niet alleen zijn instrumenten horen. Hij vertelt zelf ook graag over het maken ervan. Wie daar een beeld bij wil hebben kan zijn of haar hart ophalen, want in de zaal van De Rots zijn de verschillende modellen en onderdelen van zijn accordeons te zien. Tevens liggen er tal van fotoboeken, waarin zijn werk in beeld is gebracht.

De optredens in het gemeenschapshuis aan de Nieuwe Nieuwstraat in Boxtel beginnen om 12.00 uur en gaan door tot 18.00 uur. Er wordt geen entree geheven, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.