In 2018 vond de eerste editie van de New Wine Zomerconferentie op landgoed Velder plaats. Komende week strijkt het christelijke festival weer in Liempde neer.

Christelijke conferentie strijkt neer op landgoed Velder

25 minuten geleden

Naar verwachting vijfduizend gelovigen komen vanaf zaterdag 23 juli een week lang bij elkaar op landgoed Velder. Negen dagen lang, tot en met zondag 31 juli staat het Liempdse festivalterrein in het teken van de New Wine Zomerconferentie.

De christelijke organisatie New Wine, die in Nederland volgend jaar zijn vierde lustrum viert, moedigt christenen aan om hun geloof te delen en via hun eigen lokale kerk te laten zien wat God voor hun betekent. Dat wordt onder meer middels de conferentie op landgoed Velder gedaan.

Het is de derde keer dat New Wine het evenement op Velder houdt. Tijdens voorgaande edities in 2018 en 2019 waren er dagelijks zo’n duizend bezoekers te vinden op het landgoed. De afgelopen edities werden vanwege corona geannuleerd. Dit jaar worden in totaal zo’n vijfduizend mensen verwacht. De meesten, waaronder veel gezinnen met kinderen, blijven ook kamperen tijdens de conferentie. Er worden workshops gehouden, programma’s opgetuigd en er zijn uiteraard verschillende christelijke vieringen. ,,Niet alleen is er een breed aanbod voor volwassenen, maar juist ook voor kinderen, tieners en jongvolwassenen”, laat een woordvoerder namens de organisatie weten.

Het conferentiethema dit jaar is ‘United, Heer breng ons samen en vernieuw ons’. Hoofdsprekers zijn Tim en Rachel Hughes, een voorgangersechtpaar uit Birmingham. Deze week is de opbouw van het festivalterrein gestart. Meer informatie daarover is te vinden op zomerconferentie.new-wine.nl.