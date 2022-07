Pannenkoeken bakken voor zomerkamp Trollen Scouting Boxtel

,,Zin in een pannenkoek?” Liselot (11), Nadia (10), Mabel (12) en Madelief (11) (op de foto v.l.n.r.) strekken hun armen en bieden gastvrij een versgebakken pannenkoek aan. Naturel, met appel, met kaas en spek of een verrassingsexemplaar dat is bereid met Nutella én een discodip. Samen met een dozijn andere meiden maakt het viertal deel uit van de Trollen, een groep van Scouting Boxtel voor meiden van 7 tot 11 jaar.

Waarom bakken jullie vandaag pannenkoeken? ,,We gaan in de eerste week van de zomervakantie op kamp in Heeze en om daar leuke dingen te kunnen doen, verkopen we pannenkoeken”, vertelt Mabel. Nadia: ,,Familie, vrienden en andere leden van Scouting Boxtel komen vandaag (zondag 3 juli – red.) naar ons pannenkoek..