‘Ik heb zelden zo’n curieuze diefstal meegemaakt’

‘Een merkwaardig verhaal.’ Zo omschrijft Hicham Argani de ietwat kolderieke diefstal van het historische wapenschild van de gemeente Boxtel. De politieagent die werkzaam is in de wijk Selissenwal en het dorp Esch vond maandag na enig speurwerk een verdachte die verantwoordelijk lijkt te zijn voor de ontvreemding van het koperen kleinood. Argani kroop een dag later in een hoogwerker om het gemeentewapen hoogstpersoonlijk terug te hangen.

Samen met een medewerker van de gemeente Boxtel liet Argani zich dinsdagmiddag omhoog takelen en volstond één stevige schroef om het ongeveer vijftien kilo wegende gemeentewapen terug te hangen. Onder goedkeurend oog van facilitair medewerker Wibe Ophof, die vanaf de Markt zag dat het een fluitje van een c..