Financiële problemen: trek aan de bel

48 minuten geleden

Over geld praten we doorgaans niet. Maar dat moeten we nu juist wél doen, stelt budgetcoach Eef van Opdorp, bekend van het televisieprogramma Uitstel van Executie. Zij was donderdag een van de gasten tijdens de talkshow Praat van Bibliotheek Boxtel, stichting Brabants Centrum en ContourdeTwern. In kringloopwinkel Het Goed ging het over armoede, schulden en schuldhulpverlening.

,,Geldproblemen leveren stress op”, aldus Van Opdorp. ,,En bij langdurige stress schakel je je reptielenbrein in, dat oerstukje van je hersenen richt zich op overleven en daardoor op kortetermijnkeuzes. Praten over de situatie en daardoor de weg naar hulp openstellen, biedt juist ruimte aan je denkend brein.”

Volgens Nadja Jungmann, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht, betekent minder schuldenproblematiek ook minder zorgkosten en meer arbeidsproductiviteit. Met als actueel voorbeeld de stijgende energietarieven, stelt ze dat voor de overheid niet compenseren waarschijnlijk uiteindelijk duurder is dan bijspringen. ,,Stress veroorzaakt op termijn gezondheidsproblemen, mensen worden minder productief, dat is allemaal onderzocht. Het is dus van maatschappelijk belang om geldproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.”

Sinds januari 2021 hebben gemeentes meer mogelijkheden om vroegtijdig in contact te komen met inwoners die mogelijk in armoede geraken. Wethouder Mariëlle van Alphen: ,,Woningcorporaties, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers en zorgverzekeraars mogen gemeenten waarschuwen als klanten hun rekeningen niet betalen. Dat kan duiden op financiële problemen. Wij benaderen deze mensen vervolgens voor een gesprek.” Vijf adressen per maand bezoeken consulenten van de gemeente. Van Alphen: ,,Zo willen we voorkomen dat inwoners in de schulden raken en indien nodig hulp bieden.” Op de vraag of Boxtel over voldoende capaciteit beschikt om deze taken uit te voeren, antwoordde de wethouder bevestigend. Er ligt in ieder geval werk, want volgens cijfers die journalist Rens van den Elsen van Brabants Centrum presenteerde, verkeert zo’n 4,5 procent van de inwoners van de gemeente Boxtel in armoede. Dat wil overigens niet zeggen dat al die mensen ook schulden hebben.

KEUZES

Geld stelt mensen voortdurend voor keuzes, dat maakte presentator Marlies Germanus wel duidelijk. Ze hield het publiek dilemma’s voor. ,,Stel, je kunt nauwelijks rondkomen, bent net verhuisd en voelt je soms wat eenzaam. Nu is er een buurtbarbecue, het evenement van het jaar in je straat. Deelname kost wel dertig euro, een hoop geld. Wat doe je?” Onder de aanwezigen waren de meningen verdeeld. Wethouder Van Alphen koos voor de sociale contacten, Ab Gillhaus, voorzitter van Voedselbank Boxtel, zou de barbecue niet bezoeken. Betsie van der Sloot: ,,Maar je hoeft dat bedrag niet ineens uit je budget op te nemen, je kunt ook een paar maanden een paar euro opzij leggen om naar het feestje te kunnen.”

Joyce van Helvoirt uit Sint-Michielsgestel maakte in de praktijk mee hoe het is om daadwerkelijk zulke keuzes te moeten maken. Zij vertelde openhartig hoe ze ooit in de schulden terechtkwam en er zich aan ontworstelde. Ze bevestigt de woorden van Van Opdorp: ,,Geld en geldproblemen: praat erover.”

De eerstvolgende editie van Praat is in september. De precieze datum is nog niet bekend, het thema wel, dat is lokale democratie.