Essche kinderen graven naar kasteel Baarschot

Archeoloog Johan Verspay (rechts) geeft uitleg bij de opgravingen in de tuin van de familie Plantema aan de Baarschot in Esch. Leerlingen van groep 7 en 8 speurden vorige week naar restanten van een kasteel dat hier ooit heeft gestaan.

,,Kijk eens wat we gevonden hebben!” Timo (12), Daan (11) en Kim (11) jubelden toen ze op de bodem van een zelf gegraven kuil in de tuin van de familie Plantema rood geglazuurde potscherven aantroffen. Samen met alle andere leerlingen uit groep 8 van basisschool Willibrordus deed het drietal gisteren mee aan archeologische opgravingen aan de Baarschot in Esch. Hier stond ooit een kasteel en samen met leerlingen uit groep 7 hopen ze sporen van de vroegere bewoners te vinden.

Op het gazon van de familie Plantema zijn drie kuilen met een omtrek van één vierkante meter gegraven. De grond wordt centimeter voor centimeter afgegraven en gezeefd. Op andere plekken piepen voortdurend metaaldetectoren waarmee naar voorwerpen uit vroeger eeuwen word..