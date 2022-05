Spitse teksten en melancholische muziek op de Markt

Vocaal ensemble The Gents voerde zaterdagavond tijdens Klassiek op de Dommel, dat overigens plaatsvond op de Markt, een deel uit van het programma Ik zou wel eens willen weten. Dat voorproefje deed verlangen naar meer. Goed nieuws voor de liefhebbers: zaterdag 24 september brengt het koor het complete concert in de Sint-Petrusbasiliek.

De mannen betraden het podium niet alleen, maar met een projectkoor van blinden en slechtzienden. Niet toevallig, want Ik zou wel eens willen weten is een voorstelling met liederen van Jules de Corte, die blind was. Diens teksten bleken nog verrassend actueel. Solist Henk Kraaijeveld wist er in ieder geval wel raad mee.