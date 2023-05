Boxtel en Wittlich vinden elkaar in Bon Salon

Burgemeester Joachim Rodenkirch van Wittlich (midden) in gesprek met zijn Boxtelse ambtsgenoot Ronald van Meygaarden. Links Arjen Witteveen, kartrekker van het Boxtelse jumelagecomité.

Een bijna twintigkoppige delegatie uit de Duitse partnerstad Wittlich heeft zich afgelopen weekend gelaafd aan de festiviteiten in spiegeltent Bon Salon. In de aanloop naar de viering van 65 jaar jumelage tussen Boxtel en Wittlich in 2024,..