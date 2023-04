Wie weet waar het beeld voor dokter Piet Hoek is gebleven?

Dit bronzen kunstwerk kreeg huisarts Piet Hoek in 1924 aangeboden toen hij veertig jaar in Boxtel werkzaam was.

De enige huisarts die in Boxtel met een straatnaam werd vereeuwigd is Piet Hoek (Wateringen, 1857). Dat eerbetoon is niet zonder reden. Vanaf dat hij in 1884 zijn praktijk in Boxtel startte, leverde hij een grote bijdrage aan de verbetering van de..