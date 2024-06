JO16-2 van hockeyclub MEP is naar Boxtel teruggekeerd vanuit Kaatsheuvel. Arjen Witteveen, voorzitter van stichting Leergeld, is zichtbaar blij met de cheque

Met de benenwagen van de Efteling naar Boxtel

1 uur geleden

Het hockeyteam JO16-2 van MEP ging zondag naar de Efteling. De spelers kwamen echter niet voorbij de kassa van het pretpark. Ze gebruikten het enkel als startpunt voor een sponsorloop ten bate van stichting Leergeld.

In het kader van het programma MEP Maatschappelijk werkte het team zich in het zweet. Het legde namelijk de 26 kilometer van Kaatsheuvel naar Boxtel met de benenwagen af. En met fiets en step. Niet dat de jongens elk ruim een halve marathon renden, dat zou wat veelgevraagd zijn voor kinderen van een jaar of veertien, vijftien. Ze wisselden elkaar af. In een busje konden ze even op adem komen. Samen slaagden ze erin de afstand te overbruggen.

APPLAUS

Ze waren van tien uur ‘s ochtends tot om en nabij half vier onderweg. In het eigen sportpark Molenwijk werden de sportievelingen en hun coaches met applaus onthaald.

De Efteling was niet toevallig de startlocatie van de sponsorloop. Het hockeyteam bracht 1276 euro bijeen. Stichting Leergeld Boxtel gebruikt dat geld om tijdens de Kidszomerweek busvervoer naar het bekende pretpark te bekostigen. Dat evenement, van dinsdag 13 tot en met vrijdag 16 augustus, is bedoeld voor kinderen voor wie wegens financiële redenen een vakantie niet vanzelfsprekend is.