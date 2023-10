David Iwuchukwu (rechts, rood shirt) schiet de bal achterwaarts over keeper Ricardo Verheijden in het Lennisheuvelse doel.

Boxtel scoort er lustig op los tegen LSV

51 minuten geleden

Met een door schorsingen en blessures aangepast team trad RKSV Boxtel zondagmiddag aan in de derby met LSV. Desondanks was de Munselformatie in eigen huis oppermachtig tegen de bezoekers uit Lennisheuvel.

Tijdens een bekerduel had Boxtel nog de nodige moeite met LSV, maar dat was nu niet het geval. Toch duurde het nog bijna een halfuur totdat de score werd geopend. Na een vrije trap van Jesse van Homelen, terug na een halfjaar blessureleed, liet Mitchell Vogels met het hoofd de 1-0 noteren. LSV kreeg in de eerste helft wel enkele kleine kansen, maar kon deze niet verzilveren. Invaller David Iwuchukwu kan oog in oog met keeper Ricardo Verheijden de hoek uitkiezen en schiet vlak voor rust de tweede Boxtelse treffer binnen.

Na de thee had Boxtel opnieuw het meeste balbezit. Met name Sven van Heesch stelde de Lennisheuvelse doelman een aantal keren op de proef. Verheijden bleef aanvankelijk goed overeind, maar moest in de 51e minuut toch capituleren: 3-0. Toch deden de bezoekers wat terug na een dood spelmoment. Nadat een corner bij de tweede paal werd gelegd, kopte Patrick Broks de bal binnen.

Nadat Iwuchukwu zijn elftal op 4-1 bracht, zette de thuisploeg met nog zo’n twintig minuten op de klok de complete reservebank in. Alle nieuwelingen kregen een kans, maar die leidden niet tot doelpunten. Iwuchukwu wist wél net wist te vinden. Na een slalom in het zestienmetergebied haalde 76e minuut hard uit en schoot het leer in de verre hoek. Met deze hattrick is de speler nog niet klaar. Enkele minuten later scoort hij opnieuw uit een afvallende corner: 6-1.

KOPSTOOT EN RODE KAART

Daarmee stond de eindstand op het scorebord, maar was het spel nog niet gespeeld. Een overduidelijke overtreding van Lars Timmers op LSV’er Serdar Gul resulteerde in een gele kaart. Gul haalde echter verhaal en gaf de Boxtelaar een kopstoot op de kin. Die actie werd door de arbiter afgestraft met rood. De gemoederen liep hoog op, maar werden uiteindelijk gesust. Drie minuten voor het eind klonk het eindsignaal.

Boxtel is komende weekeinde vrij en speelt zondag 29 oktober wederom thuis. Om 14.30 uur wordt afgetrapt tegen Casteren.