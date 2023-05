De liefde voor het spelletje blijft, ook al is het lijf wat ouder

Boxtelaar Gerard Elissen (93) is verknocht aan ODC en in het bijzonder aan de veteranen. Hij voetbalde nooit in de 35-plus-afdeling, maar was er wel 29 jaar secretaris en elftalleider. ,,Ik heb wel gevoetbald. Een blessure maakte daar een eind aan. Zodoende heb ik geen bal in een veteranenteam getrapt. Langs de lijn heb ik echter heel wat tijd doorgebracht.”

En bij nevenactiviteiten, want de wat rijpere voetballers deden veel meer dan achter een bal aanhollen en doelpunten maken. Elissen: ,,Ik ben bij de veteranen sinds 1971, niet helemaal sinds de oprichting. We hielden sinterklaasmiddagen, fietstochten, droppings en hielpen mee bij grote feesten van de club.”