Wandeling Natuurwerkgroep Liempde

do 15 feb, 09:00

De kijker van Natuurwerkgroep Liempde is gericht op Sparrendaal. Zondag 18 februari wordt een wandeling gehouden op het landgoed in Vught, deelnemers vertrekken om 09.00 uur vanaf café ‘t Groene Woud aan de Kasterensestraat 23.

Sparrendaal was een van de vele landgoederen die welgestelde Bosschenaren oprichtten om de drukte en stank van de stad te ontvluchten. Het gebied werd eind 18e eeuw gesticht door de wijnhandelaren Van Rijckevorsel. Een eeuw later kregen de Paters van Scheut het landgoed als schenking om er een opleidingsinstituut te vestigen. Sparrendaal werd een uitvalsbasis van deze Belgische missieorde, na hun pensionering keerden de paters er terug. Op een kerkhof op het landgoed rusten deze idealisten, die hun missiewerk verrichten in Centraal-Afrika, Midden-Amerika en Azië.

Om in hun eigen levensonderhoud te voorzien ontgonnen de paters een groot deel van het moerassige gebied. De houtwinning was in hun tijd een belangrijke bron van inkomsten en daarom hebben zij veel bomen aangeplant. De schitterende lanen op Sparrendaal zijn dan ook te danken aan de Paters van Scheut.

Na het vertrek van de laatste paters in 2000 ging het landgoed over in handen van Brabants Landschap. Het klooster zelf werd afgebroken; het statige missiehuis bleef staan. Tegenwoordig is het in gebruik als kantoor van een IT-bedrijf.

Emiel Rijken, oud-medewerker van Brabants Landschap, neemt wandelaars bij de hand. De gids woont vlak bij het landgoed en kent er de fraaiste plekjes.