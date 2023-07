‘Mensen leveren ook positieve bijdragen aan duurzame wereld’

Een tegengeluid aan de fatalistische Club van Rome. Dat biedt het boek Lang leve de mens van journalist en filosoof Ralf Bodelier. Zondag 2 juli om 11.15 uur geeft de bekende schrijver een lezing in MuBo aan de Baroniestraat 18.

Zal de wereld ten ondergaan aan hebzucht en het gedrag van de mens? De zogeheten Club van Rome had Bodelier overtuigd van een naderende catastrofe door het beroemde en beruchte rapport Grenzen aan de groei. De uitgave van invloedrijke Europese wetenschappers en ondernemers, wezen de lezers op overpopulatie, de gevolgen van milieuvervuiling voor bijvoorbeeld biodiversiteit en het opmaken van alle grondstoffen. Rond 1980 liep Bodelier rond met lang haar en buttons tegen kernenergie op zijn jack.

Maar na 40 jaar is van dat lange haar niets meer over. De auteur van het vorig jaar verschenen boek ‘Lang leve de mens - redden we het ook met tien miljard?’ kijkt heel wat minder somber naar zijn soortgenoten en is inmiddels vóór kernenergie. Zijn uitgave geeft een tegengeluid aan het sombere beeld van de Club van Rome. Want zoals Bodelier aangeeft: niemand anders dan de mens maakte de Aarde zo rijk, zo mooi en zo interessant.

Volgens de denker hoeft bevolkingsgroei geen probleem te zijn. Als er rond 2060 tien miljard mensen op Aarde rondlopen, is de kans heel wat groter dat welvaart, veiligheid en geluk alleen nog maar toenemen, denkt hij.

Ralf Bodelier studeerde geschiedenis, is theoloog en promoveerde als filosoof. Als journalist trekt hij de wereld over, schreef een tiental boeken en organiseert inspiratiereizen. Hij was jarenlang columnist voor het Financieel Dagblad en schrijft essays voor de Volkskrant en de Groene Amsterdammer. In september 2021 was Ralf Bodelier ook al te gast bij het MUBO. Toen sprak hij over zijn lange wandeling, de ‘omgekeerde kruistocht’ van Jeruzalem naar Bouillon.

De zaaldeuren van MuBo zijn vanaf 10.45 uur geopend. Aanmelden moet via info@muboboxtel.nl of telefonisch: 06-16 04 18 98. Entree kost zes euro of drie euro met museumkaart.