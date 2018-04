Koos Verweij en Janny Maas winnen Paasloop

Op de foto: De Paasloop van AV Marvel voerde deelnemers op Tweede Paasdag onder meer naar Gemonde. (Foto: AV Marvel).

Koos Verweij en Janny Maas hebben maandag de 42e editie van de FAC Paasloop op zijn naam geschreven. Op een volledig vernieuwd parcours finishte Verweij, atleet van DAK Drunen, in een tijd van 35:07 minuten. Bij de vrouwen eindigde Marvel-atlete Janny Maas op de hoogste trede van het podium in 42:51 minuten. Bijna veertig kinderen namen deel aan de Kidsrun, terwijl bijna 250 sportievelingen kozen voor de loopwedstrijden over 3,2, 5,7 of 10,5 kilometer.

De jeugd tot en met 12 jaar beet het spits af en nam deel aan de Kidsrun over 1.200 meter die vanaf de atletiekbaan in sportpark Den Wielakker naar de wijk In Goede Aarde voerde. Een halfuur later ging het startschot voor de loopwedstrijden over 3,2, 5,7 en 10,5 kilometer. Vanaf Den Wielakker liepen de deelnemers via de wijk Oost naar het Liempdse buitengebied om vervolgens richting Gemonde en via de bekende Hooibrug weer terug te keren bij de atletiekbaan. De totale afstand omvatte 10,5 kilometer. Deelnemers aan de 5,7 of 3,2 kilometer draaiden eerder af. ,,Ik heb positieve geluiden gehoord over het parcours", aldus voorzitter Martin van der Broek van Marvel na afloop. ,,Ook het aantal deelnemers ligt een stuk hoger dan vorig jaar, daar zijn we erg tevreden mee. We proberen met de Paasloop verschillende doelgroepen aan te spreken. Daarom kiezen we voor meerdere afstanden."

De nichtjes Lieke Franssen en Lonneke Geurtz kwamen na 10,5 kilometer vrolijk over de finish. ,,Het ging lekker", aldus het duo. ,,We hebben genoten van het parcours, dit is toch leuker dan meerdere, dezelfde rondjes. Sowieso is het fijn om iets sportiefs te doen tijdens de paasdagen."

Alle uitslagen van de Paasloop zijn hier te bekijken. Een uitgebreider verslag met meer foto's verschijnt in de digitale editie van Brabants Centrum op dinsdag 3 april.