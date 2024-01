What’s Up, Jan & Wies?

Pelgrimeren. De leerlingen uit groep 7 en 8 van de Sint-Theresiaschool kunnen precies uitleggen wat het is. Dinsdag liepen zij hun eerste pelgrimstocht van het Wereldhuis in Boxtel naar hun school in Lennisheuvel. Wies Pijnenburg en Jan Kuppens (beiden 10) vertellen over deze bijzondere ervaring.