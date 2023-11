Foto’s: Sint in Esch, Lennisheuvel en Gemonde

Sinterklaas verveelde zich zondag niet. De kwieke grijsaard bezocht Esch, Lennisheuvel en Gemonde en was ook present op de koopzondag in Boxtel. Een waar huzarenstukje, maar de goedheiligman kan heel wat aan. Onvermoeibaar schudde hij kinderhandjes, nam tekeningen in ontvangst, bladerde in zijn grote boek en luisterde naar Sinterklaasliedjes.